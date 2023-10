Baby Etchecopar manifestó su desencanto con Bullrich por su apoyo al libertario Javier Milei.

El conductor radial y televisivo Baby Etchecopar aseguró en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela que se siente "defraudado" con la crisis de Juntos por el Cambio por la decisión de Patricia Bullrich de apoyar al libertario Javier Milei, de cara al balotaje del domingo 19 de noviembre contra el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.





"Es como una pareja que se destrozó, no hay mas remiendo. Yo voté a Juntos, a Macri, hoy no estoy más ahí adentro... Lo tengo que decir, me siento defraudado", explicó el comunicador, durante una entrevista con Jorge Rial, acerca de la crisis de la coalición opositora.





En tal sentido, Etchecopar expuso su preocupación por la situación que atraviesa JxC: "No me gusta nada lo que está pasando. En este momento se demuestre esta pelea en Juntos por el Cambio. Peleé mucho para Patricia Bullrich (...) Mientras ellos se pelean, hay gente que se muere de hambre. ¡No entiendo estos dos países! Por un lado, hay una elección, quién se queda con el Gobierno, por el otro hay un país con miseria que hay que levantar".





En el diálogo con C5N, el periodista remarcó su desacuerdo con algunas declaraciones de Bullrich en la conferencia de prensa: "Otra cosa que no me gusta es que Patricia dijo que ayer se pidieron disculpas con Milei. No, ahí vuelve la misoginia. ¡Milei tiene que pedir disculpas, no Patricia que es la dama!".





"Fue un acto de cobardía y misoginia política. Por un lado, no hay nadie más que Petri, como en toda la campaña. ¡La dejaron sola! Cobardía por no poner la cara y por irse algunos con Milei. Creo y pienso que son tres partidos políticos: Massa, Milei y Bullrich. Si perdimos, perdimos. Pero no codearse en el furgón de nadie. Los ideales no se negocian ", dijo Baby.





En la misma línea, en diálogo con Argenzuela, amplió su visión sobre la situación en la coalición opositora: "Hay muchos hombres y pocas mujeres. Tendrían que haber acompañado a Patricia, la vi muy sola, muy desamparada. ¡Pone la cara de una derrota! Tuvo un proceso bastante sola. Venía a hacer notas conmigo, no me venía con la estructura de un candidato. Ni adentro de Cambiemos consideraban que era la candidata".













"No quiero que me lleven mi voto donde ellos quieren, mi voto es mío"





El conductor Jorge Rial le consultó a Etchecopar qué decisión tomará en la segunda vuelta, que se desarrollará el 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei: "Me estoy ligando muchas puteadas por no apoyar lo incoherente. Pero no puedo Jorge. Voté a Patricia porque me gusta el estilo, apoyé con honestidad. Estoy en contra del kirchnerismo y voto a Patricia. Pero también estoy en contra de Milei. No quiero que me lleven mi voto donde ellos quieren, mi voto es mío. Voy a luchar por esta posición por más que me insulten ".





"Dejame pensar mi voto. Recién escuchaba a Pablo Avelluto, exministro de Macri, y está en contra de todo lo que están haciendo, tal vez vote en blanco o a Massa. Lo único que sé es que nadie me va a llevar a las urnas con la promesa de votar en contra de Massa o Milei. Tal vez no vote en contra de nadie. ¡Quedamos en un juego macabro de ajedrez!", advirtió el conductor.





