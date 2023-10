Cruje La Libertad Avanza: Barrionuevo le quita apoyo a Milei por su acercamiento con Macri y Bullrich

La sorpresiva derrota de Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2023 sigue generando sacudones. Tras el anuncio de Patricia Bullrich que apoyará al libertario de cara al balotaje contra Sergio Massa, un entendimiento en el que está Mauricio Macri , el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo le quitó su respaldo .

El titular de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) , un histórico dirigente sindical del país, emitió un comunicado en el cual anunció que retiraba su respaldo a Milei, luego de haber fiscalizado para La Libertad Avanza el pasado 22 de octubre.

En el documento difundido a la prensa, Barrionuevo expresó sentir una "profunda indignación y desencanto", y comunicó: "No puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich"

"La pregunta sobre "la casta" ha inundado esta campaña, y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y cambio, ha sido traicionada", enfatizó el dirigente gremial.

El comunicado completo de Luis Barrionuevo contra Javier Milei

Asimismo, Barrionuevo atacó a Patricia Bullrich, de quien aseguró que "no sólo ensucia la esencia de la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a respaldar a Milei". "No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador", subrayó.

Patricia Bullrich anunció en conferencia de prensa junto a Luis Petri que apoyarían a Javier Milei en el balotaje. La decisión detonó a Juntos por el Cambio y le provocó una importante baja a La Libertad Avanza con la salida de Barrionuevo.

Cómo fue el apoyo de Barrionuevo a Milei

Tras un primer acercamiento a la fallida candidatura del ministro del Interior de Unión por la Patria, Eduardo Wado De Pedro, Barrionuevo saltó al bando libertario y manifestó su apoyo a Javier Milei de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, en donde el economista planeaba cerrar el trámite y consagrarse presidente electo en primera vuelta.

Barrionuevo le ofrecía a Milei resolver una pata fundamental de cualquier día de elección: la fiscalización en cada una de las escuelas del país, que garanticen que los votos de LLA se cuenten correctamente. Como mandamás de uno de los gremios privados más grandes, tenía a disposición un ejército de militantes que pudieran asegurarle a Milei llegar al menos al 40% de los votos positivos.

fuente:https://www.cronista.com/economia-politica/balotaje-2023-barrionuevo-patea-el-tablero-y-abandona-a-milei/









