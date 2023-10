Después del escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, Jesica Cirio podría ser licenciada de su programa

Telefe tomó una drástica decisión con Jesica Cirio. (Foto: Instagram/@jesicacirio)

Las vacaciones de lujo de Sofía Clerici y Martín Insaurralde en Marbella provocaron un vendaval de sucesos, empezando por la renuncia del político a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y la baja de su candidatura a concejal de Lomas de Zamora. Pero también, el escándalo repercutió en su exmujer, Jesica Cirio, ya que Telefe tomó una drástica decisión sobre su futuro.

Al aire de Intrusos, Marcela Tauro contó cuál fue la decisión de la señal con la conductora de La peña de Morfi: “Se comunicaron con la productora para la que trabaja (Cirio) y le dijeron que se tomara vacaciones”.

Sobre ese punto, la periodista ahondó: “En horas de ayer, altos directivos de Telefe habrían llamado a la productora que la tiene contratada a Jesica y le habrían dicho ‘un descansito, por lo menos este domingo no’. Porque dicen que la vieron muy nerviosa y muy atenta al celular este domingo que pasó”.

Florencia de la V se sumó a la conversación y dio más detalles de los días que vive Cirio tras el escándalo: “Ayer yo le escribí a Jesica y por primera vez no me contestó y me enteré que no tuvo un día fácil ayer”. “A mí me dijeron que la vieron muy nerviosa y muy atenta todo el tiempo al celular”, sumó Tauro.

“Fue decisión del canal y se la transmitieron a la productora. Por lo menos este domingo”, cerró la panelista sobre el tema.

Por último, Guido Záffora sentenció: “El límite del canal es cuando hay una acción contra una figura de la Justicia. Si la Justicia interviene en una causa donde la figura está investigada, ese es el límite para que la corran”.

Se conoció durante cuánto tiempo engañó Martín Insaurralde a Jesica Cirio con Sofía Clerici

Desde que estalló el escándalo, mucho se habló de la relación entre Martín Insaurralde y Sofia Clerici, su nueva novia. Fue la modelo quien blanqueó el romance el pasado sábado subiendo fotos junto al político en un yate que navegaba las aguas del Mediterráneo, y a partir de ahí comenzó la pesadilla para el dirigente, quien renunció a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y bajó su candidatura a concejal de Lomas de Zamora.

En medio de la polémica, Yanina Latorre contó este lunes al aire de LAM (América) que Insaurralde engañaba a Jesica Cirio, su exmujer, con Clerici, y dio detalles de por cuánto tiempo él le fue infiel a la conductora.

“Hacía tres o cuatro años que (Sofía Clerici) estaba con él (Martín Insaurralde)”, comenzó diciendo la panelista en el programa que conduce Ángel de Brito.

En ese sentido, la esposa de Diego Latorre añadió: “A la vez, estaba con un empresario de la construcción, también por un tiempo largo”.

Latorre indicó que habría sido este hombre quien motivó a la influencer a publicar en su cuenta de Instagram las fotos junto al político. “Obviamente, a los otros no les blanquea que está con otros hombres”, cerró la mediática.





fuente: /TN

