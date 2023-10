Larreta se diferenció de Macri y Bullrich: “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no apoyará a ninguno de los candidatos a presidente que competirán en el balotaje, Javier Milei y Sergio Massa, anunció este miércoles en conferencia de prensa.

Rodríguez Larreta se erigió como alguien que "siempre" se enfrentó la kirchnerismo y avanzó: "Siempre me voy a enfrentar". Y entonces descartó rumores que lo ubicaban entre las ofertas que podría hacer Massa a cuadros de la oposición. "No hay ninguna posibilidad de que yo integre el gobierno kirchnerista", sostuvo.

