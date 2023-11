Denuncias cruzadas entre un ex candidato de Milei y una mujer con la que mantuvo una relación extramatrimonial

El titular del Banco de Valores (VALO) y ex aspirante a senador nacional, Juan Nápoli, muy cercano al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, encabeza desde hace unos días una serie de denuncias cruzadas con Laura Luján Vázquez, con quien tuvo una relación extramatrimonial.







Mientras el banquero acusó a la joven de tener “como profesión alternativa, la prostitución”, en un mensaje que publicó en las redes sociales y que luego borró, la muchacha, que es abogada, aseguró que su ex pareja la amenazó y la insultó, por lo que solicitó ante la Justicia una restricción perimetral en su contra, que continúa vigente.





Este jueves, ambos protagonistas de la historia hablaron públicamente en el programa Argenzuela, que conduce en el canal C5N Jorge Rial, quien reveló todos los detalles del vínculo en cuestión y el estado de las causas que se abrieron.





La mujer además acusó a Nápoli de ser quien filtró los audios de Carlos Melconian hablando de "minas".







De acuerdo con lo que contó la propia Vázquez en los medios de comunicación, todo comenzó en junio pasado, cuando Nápoli empezó a hablarle por Instagram, lo que luego derivó en una fugaz relación sentimental entre ambos, que incluyó viajes al exterior y fotos, pero que finalizó semanas atrás.





El conflicto inició cuando el titular de VALO, a través de una presunta serie de audios de WhatsApp que aportó la denunciante, supuestamente le advirtió a la joven que “pare a ese forro al que le vendiste o lo agarraste (sic)” para que ya no se comuniquen con su esposa, a quien también se la escucha hablar en la grabación: “Estoy con ella y te vamos a ir a buscar, te quiere desfigurar, ¿entendiste?”.









El dirigente es uno de los más cercanos a Milei e, incluso, fue uno de los que organizó el almuerzo en Mar del Plata que se hizo en paralelo al coloquio de IDEA, en el que el candidato presidencial habló ante un grupo nutrido de empresarios de diferentes sectores.





Además, fue, junto a Diana Mondino y a Darío Epstein, parte de la comitiva que viajó a finales de agosto último a los Estados Unidos para mantener un encuentro en Nueva York con inversores y analistas interesados en conocer el plan de gobierno del libertario, que venía de ganar las elecciones primarias.





Asimismo, Nápoli fue candidato a senador nacional por el partido del economista en la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo más de dos millones de votos, aunque no le alcanzaron y terminó en tercer lugar, por lo que no obtuvo la banca en la Cámara alta.





En diálogo con Rial, el banquero reconoció que tuvo una relación extramatrimonial con la joven, ratificó que ella “ejerce la prostitución”, que estuvo con varios deportistas famosos y que le pagó “para que estuviera” con él: “Defraudé y humillé a mi mujer y pagaré por eso”, agregó.









Por su parte, Vázquez relató que asistió al búnker de la Libertad Avanza el pasado 28 de octubre, invitada por Nápoli, donde también estaban su esposa e hijos. También precisó que el empresario le alquiló un departamento en frente de su vivienda para “tenerla cerca”, del cual se mudó luego de las agresiones recibidas.





De regreso a su casa, luego de conocerse los resultados electorales, Vázquez recibió un mensaje de Nápoli avisándole que su esposa estaba anoticiada del romance que mantenían en secreto. “El 23 de octubre, a las 20 horas, me manda audios diciéndome ‘¿A quién le vendiste esto’”, en referencia a las imágenes que trascendieron juntos agarrados de la mano caminando por las calles de Miami.





“Ahora lo veo de afuera y siento que salí con un psicópata”, alertó la joven abogada al recordar que el titular de VALO apareció en la puerta del departamento que alquilaba con insultos y amenazas. Luego del episodio, la presunta víctima realizó la denuncia por agresiones y, como respuesta, Nápoli le habría ofrecido 15 mil dólares para que retire la presentación judicial.





En tanto, el banquero se defendió y aseguró que solamente le ofreció esa suma de dinero “porque ella quería hacer desde hace tiempo un viaje a Punta del Este y no tenía plata”, pero que no fue por la notificación de “cese de hostigamiento” que el acusado reconoció y aseguró que “cumplió”.









“Aclaro que me extraña, porque creo que tiene un gran futuro como abogada, que ella no conozca el delito por falso testimonio, porque ella en la denuncia dice que yo tengo armas de fuego en la caja fuerte del banco, eso también hay que comprobarlo. Esa es una de las cosas que ahora va a tener que comprobar, como varias de las mentiras que está diciendo”, manifestó Nápoli.





Además, aclaró que no son contra Vázquez las acusaciones por extorsión: “Yo no la hostigué en ningún momento, yo lo que quise hacer fue que se terminaran las extorsiones contra mi familia, no hacia mí, porque sabía que, claramente, esto tenía una connotación política”, se defendió, según publica Infobae.

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.