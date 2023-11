Luis Brandoni reconoció que no irá a votar en el balotaje

El actor y político Luis Brandoni anunció este sábado que no irá a votar en el balotaje del domingo 19 de noviembre. El artista, quien encabezó la lista de diputados al Parlamento del Mercosur de Juntos por el Cambio (JxC) en las pasadas elecciones del 22 de octubre, subrayó que será la primera vez que no concurra a sufragar. “Creo que tengo el derecho porque tengo más de 80 años”, dijo Brandoni, de 83 años, en el programa La noche de Mirtha, en canal Trece. La ley electoral establece que el voto es optativo, es decir, no obligatorio para las personas mayores de 70 años.





La diva se mostró afligida con la decisión del artista. “Qué tristeza no votar, qué triste que es”, expresó Legrand, de 96 años, mientras se llevaba las manos a la cara. “No sabés lo triste”, contestó el actor. “A mi me daba alegría votar, siempre me dio alegría”, añadió. “Tendrías que ir a votar”, insistió Legrand. “Sí. He votado siempre”, reconoció Brandoni, quien obtuvo el tercer lugar con el 24,8% en su categoría en los comicios de octubre. JxC, por el resultado, ingresará otros cuatro legisladores al Parlamento del Mercosur, además de Brandoni.





La declaración del actor despertó la sorpresa de la actriz Andrea Frigerio y del periodista Alfredo Leuco, quienes también se encontraban en la mesa. Como la primera vez que dijo que no concurrirá a votar en el balotaje no fue del todo contundente, Frigerio lo indagó: “¿Vas a votar en blanco?”. “No, no voy a ir”, reiteró, sin dudar, el protagonista de la histórica película Esperando la Carroza y la más reciente Odisea de los giles, entre infinidad de otras obras.





“Ya voté por quien quería”, remarcó en referencia a la candidata a presidenta de JxC, Patricia Bullrich. “En este caso no puedo votar por ninguno de los dos porque son candidatos en los cuales no creo”, puntualizó Brandoni sobre los aspirantes al Ejecutivo nacional de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA), Sergio Massa y Javier Milei, respectivamente.





“Yo no tuve que ver en este arreglo que se hizo, en esta colaboración. No participé de ninguna discusión en este sentido”, apuntó en relación al pacto sellado entre Bullrich y el exmandatario Mauricio Macri con Milei por el que el exjefe de Estado y su exministra de Seguridad se comprometieron a apoyar al libertario.





“El voto es mío, lo quiero preservar”, sostuvo Brandoni. “No querés que se manche”, intervino Leuco. “Claro”, respondió el actor. “No voy a votar a alguien de quien no me puedo hacer cargo. Me hago cargo de la persona a la que voté. De estos dos candidatos no me hago cargo”, resaltó Brandoni y admitió que “puede que sea una falta de disciplina democrática”.





El artista, quien milita en la Unión Cívica Radical (UCR) hace décadas, partido por el cual llegó a ser diputado nacional, recordó cuál fue la primera vez que concurrió a las urnas y también cuál le hubiese gustado que sea. “No pude votarlo a [Arturo] Frondizi porque no había cumplido 18 años”, rememoró sobre la elección presidencial de 1958 en la que triunfó Frondizi, de la línea disidente de la UCR, con el 49,5% frente al 31,8% de Ricardo Balbín, de la línea oficial de la UCR, en un contexto en el que el peronismo se encontraba proscripto tras el golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón.





Brandoni por apenas dos meses no logró votar. Las elecciones fueron en febrero de 1958 y él cumplía 18 años en abril. Tras esa frustración, llegó su primera oportunidad en las siguientes elecciones legislativas: “El primer candidato que voté como ciudadano argentino fue a Alfredo Palacios, candidato a senador por Buenos Aires”. “Fue el primer senador socialista”, subrayó sobre el destacado dirigente del Partido Socialista, de intensa actividad legislativa y social durante años.





“¿Estás enojado con Mauricio Macri por las críticas que le hizo a los radicales?”, interpeló Legrand. “No sé. Estoy disgustado por otras cosas también. Todos nos equivocamos y podemos hacer cosas que no acertadas”, valoró y concluyó: “Creo que él está en una situación muy complicada que no debería estar padeciendo. Entonces probablemente eso lo lleve a cometer algún error”.





Fuente:/La Nación

