Los anillos de Saturno desaparecerán en 2025: la razón del fenómeno que ocurrirá en dos años

Los emblemáticos anillos de Saturno desaparecerán en 2025. Durante unos días, dejarán de ser visibles desde la Tierra debido a un fenómeno cósmico que ocurre cada 15 años.





Debido a la inclinación del gigante gaseoso en su recorrido en torno al sol, llega un momento en el que la luz del astro pega de frente y desde nuestro planeta, los característicos discos de Saturno, dejan de estar visibles .





De esa manera, aunque pueda parecer que los famosos y característicos anillos, formados por partículas cósmicas y rocas cubiertas de hielo de diferentes tamaños, se esfumaron, lo cierto es que se trata simplemente de una ilusión óptica por la inclinación del sexto planeta desde el sol.





Los anillos de saturno desaparecerán en 2025 (Foto: NASA via The New York Times)





¿Cada cuánto “desaparecen” los anillos de Saturno?





En principio, no está de más aclarar que el sistema de anillos de Saturno, que se extiende hasta 282.000 kilómetros desde su superficie, nunca desapareció. Aunque los científicos creen que, al igual que el sol y otros objetos celestiales, eventualmente dejarán de existir, esto no ocurrirá sino dentro de cientos de millones de años.





Aproximadamente cada 15 años, durante los equinoccios del planeta, sus anillos son iluminados directamente de frente por el sol y aparecen como una delgada línea. Así, se da la ilusión de que desaparecieron por completo si se observan desde la Tierra.





Nuestro planeta cruza el plano de los anillos cada 13,7 a 15,7 años. Entonces, según los cálculos de la NASA, el próximo equinoccio que hará que no veamos los anillos de Saturno, tendrá lugar el 6 de mayo de 2025.





