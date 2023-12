Los movimientos sociales reaccionaron a los dichos de Milei y anticipan tensión en las calles

En tanto la conflictividad social materializada en los piquetes y cortes de ruta genera una compleja superposición de derechos, los seguidores de Milei que se apostaron frente al Congreso para escuchar las primeras palabras del libertario tras su jura, celebraron la dureza del discurso del presidente electo.

“Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos. Un país en el que el que las hace, las paga”, sentenció el flamante presidente y agregó: “Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos: el que corta, no cobra” , sostuvo Milei.