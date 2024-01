El marido de Mónica Gutiérrez salió desnudo del baño durante un móvil en vivo

La periodista, Mónica Gutiérrez, vivió una incómoda situación esta mañana cuando su marido salió desnudo del baño mientras ella salía al aire de A La Barbarossa (Telefe). El momento fue registrado por las cámaras y no tardó en volverse viral.

El tuit de Mónica Gutiérrez tras el blooper con su marido. (Foto: Twitter/monigps)

Tal como se ve en el video que se viralizó rápidamente en redes, mientras la periodista salía al aire de A La Barbarossa (Telefe) desde un móvil en su casa, no se dio cuenta de que la cámara apuntaba a la puerta del baño de su habitación, donde estaba su marido.

“Mi idea era que en el plano no se viera y le dije a él que no fuera a salir, pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta”, contó.

