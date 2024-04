Copa de la Liga: cuartos de final con River vs. Boca, fechas y cómo se definen

Boca y River clasificaron a los cuartos de final de la Copa de la Liga y se cruzarán en la próxima instancia: si bien todavía no está confirmado, seguramente jueguen el sábado a la noche o domingo a la tarde en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

River (1° Zona A) vs. Boca (4° Zona B)

Argentinos Juniors (2° Zona A) vs. Defensa y Justicia (3° Zona B)

Barracas Central (3° Zona A) vs. Estudiantes de La Plata (2° Zona B)

Mucha expectativa para el próximo fin de semana

La primera fase de la Copa de la Liga 2024 entró en los libros y ya tiene a los ocho protagonistas de los cuartos de final, cruces que terminaron de definirse este martes por la noche, con los partidos por la zona B. El único que tenía su boleto asegurado, y como puntero del grupo, era Godoy Cruz. A los mendocinos se les sumaron Estudiantes, Defensa y Justicia y Boca que... ¡juega con River!. Así es, no hagan planes para el fin de semana porque se viene un nuevo Superclásico. Los otros partidos serán: Estudiantes vs. Barracas Central, Argentinos vs. Defensa y Justicia (ambos irían el sábado) y Godoy Cruz vs. Vélez (el domingo, como el Súper).