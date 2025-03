Lionel Scaloni sorprendió con el reemplazante de Lautaro Martínez

El arquero será Dibu Martínez, mientras que la línea defensiva estará compuesta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico. En el medio, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul manejarán los hilos del equipo y en el ataque, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Nicolás González completarán los once.

Argentina tiene nueve futbolistas al límite de amarillas pero el DT dijo que no preservarán a nadie: “Son tantos que no podemos darnos el lujo de guardar a nadie, quizás sí, en algún momento, con un caso particular en la mitad de la cancha”.