El doloroso diagnóstico que sacó a Furia de Gran Hermano: "Tiene una..."

En este momento, en este preciso instante, Furia está afuera de Gran Hermano. La peor pesadilla de su fandom y el sueño húmedo de sus detractores se está haciendo realidad cuando el martes 15 de abril transita el limbo que existe entre las últimas horas de la mañana y las primeras de la tarde. La pregunta que se hizo todo el mundo también hasta este momento -¿Qué tiene La Pelona, porque abandonó la Casa?- ya tiene respuesta. Una dolorosa y molesta respuesta.

El anuncio que hizo Santiago del Moro en sus historias de Instagram no paralizó a la Argentina, pero si detuvo ese mundo tan particular y tan curioso que se llama Gran Hermano. En sus fronteras, al menos allí adentro, Furia es reina, princesa, emperatriz y presidenta al mismo tiempo. Es, que duda cabe, el engranaje que hace mover al motor que todos los días roza los 20 puntos de rating. La gran protagonista.

Cuando Del Moro contó que Furia, "aká Juliana Scaglione", tenía que abandonar la vivienda de Martínez por una cuestión médica y que sólo regresaría al juego cuando se lo permitan los médicos que la iban a atender, se dispararon un sinfín de versiones que hicieron cruzar los dedos a todo el mundo. Desde las más agradables a las más fuertes.





La pregunta surgió de inmediato y repitió algo que se había dicho durante todos estos días: ¿Furia está embarazada? El corazón rojo que puso Del Moro al final de su ya famoso "comunicado" fue la pista que abonó a quienes sostienen esa teoría. "No puede ser, si hace muy poco que estuvo con Mauro, y nadie sabe bien qué fueron esos encuentros, esa intimidad" respondieron del otro lado.





EL DOLOROSO DIAGNOSTICO QUE SACO A FURIA DE GRAN HERMANO

A medida que fueron corriendo las horas y con la incertidumbre en franco aumento, llegó la primera voz oficial. Se la escuchó, claro, en un espacio de Telefe, el noticiero de la mañana, otra prueba de que el éxito de Gran Hermano derrama a toda la programación del canal de las pelotitas. Todo lo que tocan "los chicos" -pero sobre todo Furia y en menor medida sus aliados y sus detractores- lo vienen convirtiendo en oro (y en buenas mediciones).

Según lo que contaron el informativo, Furia tampoco tiene anemia -otra de las versiones que circularon con insistencia- "Furia tiene una infección urinaria, y los estudios que debe hacerse se corresponden a la confirmación o no de ciertos valores que no dieron bien en un análisis preliminar". Para más tranquilidad, se contó también que "toda la casa está al tanto y ella se fue en ayunas para que le sacaran sangre y también le estudiaran la orina". Infección urinaria entonces. ¿El corazón rojo no quería decir nada al final? Mmmm....





