Deporte : Se jugó la primera fecha de la nueva Liga Municipal Infantil de Fútbol Femenino

En el Estadio de la Liga Jujeña de Fútbol se realizó el lanzamiento de esta iniciativa competitiva de la Dirección General de Deportes y Recreación, a la que se sumaron escuelas y clubes de la ciudad y del interior.

11 mayo, 2024

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, comentó cómo nació la idea, “escuchamos a los vecinos de nuestra ciudad que nos indicaban que el fútbol femenino está en crecimiento y que por lo tanto la disciplina requiere de un espacio y, escuchamos también a las niñas que nos pedían una liga particular para tener un espacio adecuado para la competencia que les permita mejorar en lo deportivo”.

“Particularmente en el Fútbol Infantil social, veníamos trabajando en equipos mixtos, pero entendemos que si bien nuestra prioridad es generar un espacio de recreación, de encuentro, de diálogo y un ambiente sano, la competencia también es importante para nuestros deportistas”, completó Altea.

A su turno, la directora general de Deportes, Cristina “Kitty” Conde, agradeció a la Liga Jujeña de Fútbol por poner a disposición sus instalaciones para esta primera fecha de la nueva liga municipal, “el presidente de la Liga Jujeña de Fútbol, Marcelo Sánchez, nos ha cedido el espacio porque el fútbol femenino está creciendo muchísimo y las niñas son el semillero para el fútbol femenino que se viene”.

El subdirector general de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, compartió los detalles de la flamante Liga Municipal Infantil de Fútbol Femenino que tendrá fechas competitivas todos los sábados en distintos escenarios de la ciudad, “contamos con la participación de clubes tradicionales como Club Cuyaya, Club Gorriti, Club Luján, también vienen equipos del interior como Club Zapla, de Palpalá, y Deportivo El Carmen, y equipos sociales que entrenan en los barrios; hasta ahora tenemos 40 equipos en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, y Sub 14, que cada club o escuela participante inscribe por categorías”.

“Es un marco alentador porque el futbol femenino sigue y seguirá creciendo, por lo que es importante para la Municipalidad ser la generadora de un espacio de contención para este deporte femenino”, evaluó Caliva, y anunció que, hasta la tercera fecha, existe la posibilidad de que se sumen más equipos participantes: “Está abierta la invitación para equipos que se quieran seguir sumando; los interesados pueden acercarse a la Dirección General de Deportes y Recreación en la Punta del Parque, o visitar nuestra fanpage para obtener más información”.





