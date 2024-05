Inició la primera edición de la Copa Federal Regional de fútbol amateur femenino en Jujuy

Con el respaldo e impulso del Gobierno de la provincia, este domingo dio comienzo la Copa Federal Regional de Fútbol Amateur Femenino, región norte, organizada por el Departamento de Fútbol Femenino del Consejo Federal de la A.F.A. con participación de 8 equipos femeninos.

13 DE MAYO DE 2024

El secretario de Deportes Luis Calvetti al encabezar el acto inaugural realizado en el Estadio La Tablada, destacó el esfuerzo y el compromiso del Gobernador, Carlos Sadir, en realizar la primera edición de este certamen tan importante para las mujeres de Jujuy, bajo el slogan “No a la violencia de género”.

Ponderó la importancia del trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno, sobre todo el Consejo de la Mujer, para la toma de conciencia en el desarrollo de inclusión en eventos deportivos, algo fundamental para el fortalecimiento de la disciplina en sus diferentes categorías, dentro del programa “Plan de Desarrollo Deportivo 2024”.

Asistieron el Vicepresidente de la Liga Jujeña de Fútbol, César Ortellado, la Secretaria de Equidad de Género, Victoria Luna Murillo, el Director de Deporte Infanto Juvenil, Leandro Calvetti, el Director de Deporte Inclusivo, Gonzalo Torres, Subdirectora de Deporte de la Mujer Gabriel Zárate, y la presencia Banda Militar Éxodo Jujeño RIM 20, Policía de la Provincia, SAME.

La primera fecha se disputó en diferentes escenarios deportivos, en La Tablada dando inicio a las acciones el equipo de Club Sportivo Palermo ganó por 2 a 1 a Club Deportivo El Cruce; en tanto que en Club Atlético El Carmen el local se impuso por 1 a 0 a Monterrico San Vicente; en cancha de Club Atlético Terry de Tilcara Club San José De Barrios venció por 5 a 0 por Unión Deportiva Maimará y Club Atlético San Pedro en su cancha lo hizo por 3 a 1 a Club Defensores de La Merced.

La relevante competencia está conformada por los mejores equipos de cada liga del país, llegando a un total de 125 clubes distribuidos en 8 regiones: Buenos Aires, Buenos Aires Sur, Centro, Litoral Sur, Cuyo, Litoral Norte, Norte y Patagonia.

La segunda fecha se disputará el domingo 19 de mayo con lugares y horarios a confirmar, de los partidos por la zona 1 entre Club Defensores de La Merced vs Juventud Antoniana de Salta; Central Norte de Salta vs Club Atlético San Pedro; zona 2 Club San José De Barrios vs Club Sportivo Palermo, Club Deportivo El Cruce vs Unión Deportiva Maimará; y por la zona 4 Club Atlético El Carmen vs Monterrico San Vicente;

