Deporte : La Quiaca Fútbol Club festejó sus 27 años de vida

Ni el frío paró a los quiaqueños. El Atlético La Quiaca Fútbol Club festejó a lo grande, con un torneo interclub, los 27 años de vida. Los actos empezaron a las 14hs. con izamiento de bandera por parte de los delegados y autoridades de la Comisión Directiva, fútbol para los 7 equipos, Dj y música en vivo, entrega de premios para todos y brindis de hermandad .

13 mayo, 2024

El Club de los quiaqueños cumple años el 1ero de mayo, pero de común acuerdo entre los Delegados y la Comisión Directiva decidieron realizar los festejos el fin de semana siguiente.

Este sábado encontró a los jugadores con una jornada fresca que no los detuvo para confraternizar en un torneo de fútbol, que tuvo por ganadores a todos los equipos, ya que se llevaron una distinción por ser parte del Club.

El primer encuentro se disputó entre La Quiaca B Senior vs. La Quiaca Los Amigos, llevándose este último los puntos del encuentro. La jornada siguió con La Quiaca B vs. La Quiaca 147, dando ganador a La Quiaca B que pasó a la final. El tercer partido tuvo como resultado un empate entre La Quiaca Inter Tupiza vs. La Quiaca 55, definiéndose por penales y llevándose los puntos La Quiaca Inter Tupiza. La final de los quiaqueños se vivió como el Mundial, entre La Quiaca B vs. La Quiaca 100% empatando bajo la lluvia. Los jugadores llegaron a los penales con más hambre de fútbol que frío y lluvia. Después de un 4 a 3 por penales, a favor de los llamados «Cien por cien», fueron quiénes se llevaron la copa «Gringo» Luera, que lleva el nombre del fundador del Atlético La Quiaca Fútbol Club.

El jolgorio abrazó al Club quiaqueño con una entrega de premios, gracias a autoridades de la Comisión y Enrique Quiroz, Elías y Carlos Burgos, que donaron los trofeos para los equipos. También la familia Cadena entregó una distinción a la Presidenta del Club por los 27 años. Además Isabel creaciones estuvo a cargo de las banderas que llevan el nombre de cada equipo y se entregaron a los siete que participaron.

El locro y brindis de camaradería lo dirigió Alda Gutiérrez, Valeria Ibáñez y Mariza Carlos, que pusieron manos a la obra desde las 9 am para que los comensales disfrutaran. La tarde se amenizó con la música y Dj que donaron los jugadores de La Quiaca Inter Tupiza; mientras que del show musical participó el grupo Ecos del viento y el broche de oro lo tuvo Federico «Ogrito» Mendoza, quién fue ovacionado por todos los presentes.

Son más de dos décadas que los quiaqueños iniciaron el camino que los lleva a ser una institución deportiva que, además, trabaja social y culturalmente gracias a la Comisión Directiva, sobre todo a Pedro Pascuttini, asesor legal y técnico de la institución y la invaluable colaboración de los delegados: Juan Carlos Vercellone, La Quiaca B Senior; Mariza Carlos, La Quiaca 55; Jorge Rodríguez y Luis López La Quiaca 100%; César Cabrera, La Quiaca 147; Nicolás Díaz, La Quiaca B Standar; Carlos Arequipa, La Quiaca Inter Tupiza; Juan Carlos Canaviri, La Quiaca Los Amigos.

FUENTE : JUJUY DEPORTIVO

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.