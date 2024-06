Duro cruce entre Furia y Ceferino Reato en Gran Hermano: "No sabés perder"

Juliana "Furia" Scaglione (33) dijo presente en la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe). La polémica participante analizó junto a Santiago del Moro y los analistas del ciclo cómo sigue la casa, a días del final (7 de julio).

Furia se mostró, fiel a su estilo, muy energética y de buen humor. Sin embargo, en el inicio del ciclo, mantuvo un tenso cruce con Ceferino Reato, uno de los panelistas de GH que más a cuestionado su juego dentro de la casa.

"Ellos juegan personajes buenos, supieron jugar. Espero que el que se vaya sepa perder, no como otros que se fueron que no saben perder", dijo Ceferino, hablando de Los Bro.

Rápida, Furia agarró el comentario irónico del analista político y le respondió.

"El lo que expresa es lo siguiente... cuando un jugar es eliminado tiene que dejar de juego. Y él lo que nota en mí es que yo ya sentí que fui eliminada y sigo jugando", señaló Furia, dando su versión de los dichos de Reato, a quien Furia llamó "el rey de la tergiversación".

"No, es al revés", la corrigió Ceferino, comenzando el ida y vuelta.

Todo esto en medio del griterío de la tribuna, colmada de fans y críticos de Furia.

"Yo pienso que vos no sabes perder", siguió Reato.

"¿Sabés lo que me gané? Me gané el amor de la gente. No hay ningún participante que gaya ganado tanto como yo. Yo salgo a la calle y no puedo caminar", lanzó Furia, haciendo gala de su popularidad.

"Pero te sacaron por el 62%", la interrumpió Ceferino, recordando el porcentaje de la definición del mano a mano entre Furia y El Chino.

Furia se cruzó con Ceferino Reato en la gala de eliminación de Gran Hermano. Captura TV.Furia se cruzó con Ceferino Reato en la gala de eliminación de Gran Hermano. Captura TV.

En ese momento, Del Moro, frenó el cruce, pidió la palabra y salió en defensa de Furia.

"La temporada pasada ganó Marcos, bien ganó Marcos. Pero hay personajes que también se recuerdan mucho. Esta temporada ella (por Furia) no llegó al final pero yo no diría que ha perdido".

También salió en apoyo de la ex participante Gastón Trezeguet: "Me parece que Furia fue la única que salió que no fue mal perdedora".





