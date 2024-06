Fernando Burlando había contado que uno de los hermanos mayores de Loan Peña se había contactado con él para que formara parte de la representación de la familia en la querella por la desaparición , pero, finalmente, el letrado confirmó que no será así: “No me puse de acuerdo con los abogados” , advirtió. Además, había enfatizado que “se perdió mucho tiempo” y que las condiciones del hecho sucedieron en un extraño marco: “Es todo muy raro”, dijo.

Cabe recordar que, Loan Peña tiene dos hermanos mayores de edad y que fue uno de ellos quién se comunicó con el letrado para solicitar su intervención en el caso, por la demora y presunta irregularidad en la investigación de la causa por la desaparición.

Es preciso destacar que, los padres del nene de 5 años que desapareció en el Paraje Algarrobal, de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, María Noguera y José Peña, tienen distintos abogados, a raíz de las declaraciones que fueron dando ellos ante la prensa.

Fernando Burlando confirmó que no será el abogado de la familia de Loan: “Todo muy raro”

Hasta el momento, no hay imputaciones sobre ninguno de los progenitores de Loan Peña, aunque esta tarde se estuvo indagando acerca del rol de la abuela Catalina, para determinar quién convocó a ese almuerzo y cómo se invitó a los participantes, para saber si realmente fue planeado o si fue una casualidad.

Qué dijo el juez de la causa por la desaparición de Loan

Darío Ortíz, es el juez de Garantías de la ciudad Goya, Corrientes, que está interviniendo en la causa por la desaparición de Loan Peña, que ahora cambió la carátula a la de “trata de personas”. El magistrado se refirió a las actuaciones de los fiscales y fue contundente ante la posibilidad de que “hayan subestimado la causa”.

“Me parece que se confiaron, se convencieron que el menor se había perdido. Estaban convencidos de eso y dejaron de lado otras alternativas”, señaló el juez. “No tengo respuesta de por qué no fueron citados a indagatoria a todos los adultos que formaron parte del almuerzo en la casa de la abuela”, remarco Ortíz; y advirtió: “Yo me acabo de incorporar, pero desde afuera hay errores”.





Fuente : la 100

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.