Iliana Calabró relató el terrible abuso que sufrió a los 5 años

El recuerdo fue tan macabro como angustiante: Iliana Calabró, a los 5 años, sufrió abuso sexual adentro de un ascensor por parte de alguien que ella conocía, porque era el librero del barrio. Escondido durante mucho tiempo en el fondo de su corazón, lo que había pasado reflotó siendo grande con todos sus espantosos detalles y recién pudo superarlo con muchas sesiones de terapia.

Abuso macabro en el ascensor

“Cuando era muy chiquita iba en el ascensor, todavía recuerdo mi vestidito amarillo, y ahí encontré a un señor que trabajaba en la librería a dos cuadras de mi casa. Era el librero del barrio. Me empezó a tocar pero yo mucho no entendía, no sabía qué estaba pasando”, recordó la actriz y conductora durante el programa, ante la mirada atónita del conductor y los invitados.

