Polémica en vivo entre L-Gante y Luis Ventura: el periodista se enojó y abandonó el estudio

“Uno capaz puede entender cuando te miran, cuando te hablan, pero desde que llegué, Ventura no me habló ni me miró. Así que no entiendo ”, señaló, mientras le contaban que cuando él estuvo preso “Ventura estuvo bancando”. ”Ese cuento ya me lo sé. En un momento encontró un motivo para ofenderse conmigo, que fue el día del cumpleaños de mi hija. Quizás tuve que cancelar a último momento porque las emociones fueron más fuertes que yo, porque no disfrutaba de mi hija hacía mucho tiempo”, afirmó el músico, sobre el origen del conflicto, que data de septiembre de 2023. Mientras tanto, Ventura seguía cruzado de brazos y completamente serio.