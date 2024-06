Se complica la situación del tío de Loan: su hermana lo acusó de violador y de haber vendido al nene

Asimismo, Ana detalló que su hermano tiene vínculo con Daniel Ramírez, otro de los sospechosos: “ Antonio se junta con ‘Fierrito ’, hablan por teléfono. Creo que le debía plata a él. Ojalá no los larguen más”.

La situación de Benitez se complica cada vez más. No solo se suma este testimonio acusatorio de su hermana, sino que en las últimas horas, la Justicia avanzó con la recopilación de pruebas y es por eso que se ordenó que se le realicen análisis genitales.

Gustavo Briend, abogado de la mamá de Loan, explicó los motivos de esta solicitud. “Eso, en realidad, forma parte de una decisión que se tomó conjuntamente por parte de los investigadores anteriores. Nos han pedido reserva a la información de las actuaciones complementarias, exclusivamente las ligadas a la investigación de la provincia”, detalló.

Además, añadió: “ Tiene que ver con una situación puntual de la hipótesis que están trabajando, más de eso no puedo contar ”. En tal sentido, remarcó que si se avanza sobre esa hipótesis, “el resto (de los imputados) podrían no tener nada que ver” con el caso.

En otro audio, continuó: “ No hay rastros de nada, Carmen. Peinamos el campo completo. Lo único que nos falta es del lado para el pueblo, pero por camino yo me fui para el lado del pueblo a mirar por las dudas y no hay nada”. En ese mismo tono, cerró: “Vine 12 y algo acá, porque estaba José con el hijo que vino a comer también”.