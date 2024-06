Tomás Dente filtró una foto de Yanina Latorre de hace 15 años: “Fea de corazón y de alma”

Yanina Latorre y Tomás Dente tuvieron un picante ida y vuelta esta semana, motivado por unos chats que recibió el productor del ciclo El Impertinente (Canal Net). En las capturas que el conductor presentó luego en su programa, la panelista lo tildó como un “fracaso del cable”.

