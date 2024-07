Furia la mandó a "lavarse los dientes" y Yanina Latorre le respondió con todo

Sin dudas la irrupción de Furia en los medios tras su paso por Gran Hermano no deja de generar controversias, y este jueves llegó una de las peleas más esperadas para el mundo del espectáculo: con Yanina Latorre.

En el marco de su participación en el streaming Se picó que conduce Gastón Trezeguet, Juliana se quejó por el tratamiento que recibe constantemente en otros medios. " Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista y se llenaron todos de guita. Ya está, déjenme en paz" , exclamó.

"Pará que te agarra de punto y no te suelta", alertó el conductor, quien lleva un tiempo cruzando peleas con Ángel De Brito. "Bueno, mejor, más hate ", consideró la exparticipante.