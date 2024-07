Aseguran que volvió a llorar una Virgen en Metán cuando rezaban por Loan

En Metán, Salta, aseguran que una pequeña imagen de la Virgen Rosa Mística volvió a derramar hoy lágrimas que parecen sangre luego de un año de un hecho similar.

“Esta mañana me levanté y prendí una vela. Estaba rezando y pidiéndole a la virgencita por Loan y otra nena porque están desaparecidos y eso me pone mal, igual que a todos. Hoy a las 13.15 entré al oratorio y el rostro estaba nuevamente cubierto con las manchas”, dijo a El Tribuno Rosana Mendoza, quien es propietaria de la imagen.

