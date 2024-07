Se supo el encuentro secreto que planean Wanda Nara y L-Gante en España: “La luna de miel sin compromisos”

Wanda Nara y L-Gante podrían protagonizar en las próximas horas un encuentro secreto que se daría en Europa más precisamente en España.

Una fuente me habla de una luna de miel sin compromisos, lo que sería un gran paso en este vínculo que no nació ayer

“Quiero abrir el programa de hoy con algo que ayer me llegó a última hora. Tengo dos versiones sobre una información que está relacionada a L-Gante y Wanda Nara. Una fuente me habla de una luna de miel sin compromisos, lo que sería un gran paso en este vínculo que no nació ayer ”, empezó diciendo el conductor del ciclo digital.

Siguiendo con su información, afirmó: “Te voy a ser claro para que nadie se confunda. Una fuente importante ayer a última hora me dijo que Elián viajó a España para dar una serie de shows en diferentes ciudades. Y Wanda está en Europa. Esta persona me dijo que Wanda y Elián van a aprovechar estar en el mismo país lejos de Argentina para verse ”.

