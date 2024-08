Alberto Fernández negó haber golpeado a Fabiola Yañez: “Alguien la incentivó a denunciarme, jamás golpeé a una mujer”

A una semana de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra Alberto Fernández, se conoció la entrevista que el expresidente le concedió al diario El País de España donde dio su versión del caso. En sus declaraciones, negó las acusaciones y aseguró que a su expareja “la obligaron a denunciar”. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”, aseguró.





En el texto que publicó, el medio español hace una reconstrucción de la nota que la ex primera dama dio el fin de semana. Muchas de las respuestas del extitular del Ejecutivo giran en torno a eso. En esa línea, en medio de su cada vez más complicada situación, Fernández sostiene que no le “tiene que contar a los diarios” lo sucedido, sino que las explicaciones las dará ante la Justicia.





Tras la publicación de una serie de fotografías y chats y en los que Yañez le recrimina por golpearla en reiteradas oportunidades, el exjefe de Estado admitió que los cuatro años de convivencia en la quinta de Olivos estuvieron marcados por muchas peleas y discusiones, pero dijo no recordar esa charla en particular.





“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra [exsecretaria Legal y Técnica de su presidencia] y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”,expresó.





En esa misma sintonía y pese a los cuestionamientos que recibió en particular en los últimos días, el exmandatario puso el foco en que durante su gestión promovió las políticas de género y dijo que en este tipo de causas “la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia”. “Yo la voy a probar”, enfatizó.





A pesar de las fuertes acusaciones y de la existencia de las capturas de pantalla de los diálogos que tuvo con la madre de su hijo Francisco, el todavía presidente del Partido Justicialista se mantuvo firme en su posicionamiento y reafirmó no saber cuándo ocurrieron esos intercambios. También reafirmó que la denuncia es falsa y que la llevó adelante porque “alguien la incentivó con otros fines”





“No tengo la menor idea de cuándo fue. El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria [María Cantero] con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas”, evaluó.





Fue en ese momento cuando el ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner dejó en evidencia que no esperaba una denuncia de las dimensiones que alcanzó la presentada por Yañez





Pese a que lo acusaba de pegarle, Fernández no parecía consciente de que Yañez lo podía denunciar. Aseguró tener en cuenta “el momento personal en que estaba ella” y dijo no querer “exponerla públicamente”. “Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos”, contestó y descartó haber golpeado alguna vez a su expareja.





“Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo “perdón porque te golpeé tres días”. Le digo ‘me siento mal, pará”, respondió cuando le consultaron por el mensaje en que ella le recriminó haberla golpeado “tres días seguidos”

