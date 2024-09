Caso Loan: aseguran que Fernando Burlando vuelve a Corrientes en breve y con una sorpresa

A Fernando Burlando no le gustó nada. Lo echaron de la causa por la desaparición de Loan, del que no se tiene ningún dato desde hace 78 días . El letrado puso el grito en el cielo contra la familia del pequeño y deslizó varios dardos: “Entregá tu vida, no la de tu hijo”, remarcó.





“ Mi límite es Loan . No estoy de acuerdo en sentarme con quien entorpeció la causa. ¿Quién no mataría por un hijo? No me rompan los huevos . A mí me dejaron afuera”, sentenció en diálogo con A24.





POR QUÉ FERNANDO BURLANDO VUELVE A CORRIENTES EN SECRETO Y VA CON UNA SORPRESA





“Igual lo voy a buscar a Loan” , adelantó Burlando, muy enojado. Y este viernes se conoció que el abogado viajará a Corrientes pese a que lo echaron. “ Burlando va a ir a Corrientes en breve. Es un secreto y va con una sorpresa ”, contaron. Y revelaron todos los detalles.





Fernando Burlando dejó de representar a la familia de Loan en la causa que investiga la desaparición del nene de 5 años.





Los padres de Loan serán representados ahora únicamente por el letrado Roberto Méndez.





Burlando era el abogado de María, la mamá de Laan, y de José, uno de los hermanos, pero se le revocó el poder al letrado y su socio, Gustavo Briend, en las últimas horas.





Fernando Burlando, afuera del caso Loan: la familia lo echó y pusieron las explicaciones sobre la mesa.







Fernando visitó el fin de semana el programa de Mirtha Legrand donde hizo públicas sus sospechas en el caso . La conductora le dijo que “tengo un grave problema . Yo desconfío de uno, de Carlos Pérez, del exmarino. Y de su mujer. ¿Estoy bien rumbeada o no?”.





“Sí, muy bien rumbeada. Es más, hemos determinado ahora comunicaciones que le vamos a acercar a la jueza. Esto no lo deberíamos hacer nosotros, lo debería hacer el personal que está a cargo de la investigación . Y creo yo que hay comunicaciones que comprometen muchísimo a Victoria Caillava y a Pérez”, explicó el letrado.





Mirtha aclaró que “yo lo recuerdo yéndose de la casa de la abuela de Loan. Yéndose y tomamos de la mano y se dio vuelta, miró a la cámara y dice ‘¡Ay, nos vamos a ver el partido de River! ’, aunque se había suspendido, creo”.





“No, y ya Loan se había perdido. Ya sabían... ellos sabían cuando estaban ahí ”, completó Burlando.





Legrand aseguró que “ era raro ese comentario , nadie se lo había preguntado . Surgió así, espontáneamente de ella, ¿no?”.





“Extranísimo y, obviamente, todas esas personas que estuvieron controlando ni más ni menos que a los menores , no eran 30 o 20 menores donde alguno se puede perder. Eran muy poquitos, muy pocas criaturas. Tienen realmente una cuestión objetiva de responsabilidad”, cerró entonces Fernando.





Fuente / eltrece

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.