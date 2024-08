“Dos meses de vida”, la noticia más triste de Aníbal Pachano que provocó una dramática conmoción en el espectáculo

Aníbal Pachano, exitoso director teatral y personaje del mundo del espectáculo, estuvo varias veces rozando el umbral entre la vida y la muerte aunque siempre se mostró feliz por vivir rodeado de sus seres queridos.

En ese sentido, explicó cómo se sintió al escuchar un diagnóstico que estuvo cerca de sentenciar su vida y detalló la situación de su salud frente a tantos episodios. “A mí nunca me escucharon quejarme”, aseguró el coreógrafo en conversación con Ángel de Brito.

El canal de streaming Bondi fue el lugar donde Pachano sintió la comodidad de confesar que se viene “muriendo hace rato”. “Una vez apareció la noticia de que Pachano estaba muy enfermo, llamé a Sofía y a Ana. La situación era terminal, le quedaban dos meses de vida”, recordó el conductor Ángel de Brito.

El invitado aseveró con gestos y dejó continuar al periodista del espectáculo, quien sostuvo haberlo visto morir “varias veces”. “Tenés de todo en cuanto enfermedades, y estás con muchas ganas, mucha esperanza y con esta actitud”, animó el presentador.

Luego, mencionó que durante la peor etapa del artista hospitalizado en una clínica nadie decía nada, “nadie lo contaba”. “¿Vos cuándo te enteraste de que te estabas por morir?”, le consultó de Brito.

“Me enteré cuando el médico me dijo que tenía dos puntitos en el pulmón…”, rememoró y sumó con angustia: “Se me cayó un poquito la lágrima, pero automáticamente me acordé de cuando llegué a la clínica y me equivocaba en fechas, en nombres”.

Pachano no se quedó ahí y hasta mostró su enfado por su salud: “Se me explotó la cabeza, justo a mí… explotame cualquier cosa menos la cabeza”. Por último, bromeó sobre acerca de sus múltiples problemas: “Hay que hacer un fiestón porque no sé si voy a llegar a lo 80…





fuente: LA 100 radio

”.

