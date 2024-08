Fabiola Yañez denunció por violencia de género a Alberto Fernández

El tobogán terminó su rizo y la caída su trayecto: la exprimera dama Fabiola Yañez denunció en la justicia que su expareja, el expresidente de la Nación Alberto Fernández, la golpeaba cuando vivían en la Quinta de Olivos.

El juez recogió la nueva denuncia y hasta primeras horas de la tarde trabajó en disponer y ejecutar una serie de medidas restrictivas que Alberto Fernández deberá respetar de inmediato, entre ellas no acercarse y evitar los contactos con su expareja y madre de su hijo, además de no poder salir del país.

Ese mal trago no había sido del todo digerido por la mujer, a quien sus relaciones escucharon quejarse del olvido y supuestos pesares económicos que está pasando junto a Francisco en la capital española.

Envueltas en gruesos insultos y reproches muy pesados, Yañez multiplicó las advertencias de que iba a reactivar la denuncia que no había querido hacer. Uno de los motivos que había evaluado en su momento para desistir de ella era evitar un escándalo y la posible obligación de regresar a la Argentina para impulsar el trámite, lo que le daba escozor. Pero el escándalo explotó. Y escaló.

