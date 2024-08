La desaparición de Loan. La macabra hipótesis sobre el destino final del niño que planteó el abogado acusado por Laudelina

l a

que tiene el caso Loan sobre las presuntas amenazas y sobornos a Laudelina y planteó un macabro final para el niño de cinco años al considerar que el cuerpo del menor pudo haberse descartado en el trayecto de 9 de Julio a Chaco.

antes de declarar en la investigación paralela

El exrepresentante de la tía del menor tiene que prestar declaración indagatoria ante el fiscal federal Mariano de Guzmán por el polémico viaje que realizó junto al senador Diego Pellegrini, Laudelina y su hija Macarena para presentarse en la Justicia provincial.

El letrado, en declaraciones a medios de Buenos Aires, afirmó que al otro día de la desaparición, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el capitán retirado de la Armada, Carlos Pérez, fueron a Resistencia y destacó: “Tranquilamente, se lo pudo haber descartado al niño en ese trayecto”.

“ Hay dos lagunas, hay una muy cerca de la casa quinta de Carlos Pérez y Victoria Caillava, que queda a dos kilómetros, más o menos ”, relató Codazzi al referirse a un lugar que podría resultar relevante para la investigación, y agregó: “Es grande”. La laguna había sido explorada anteriormente por buzos tácticos.

En este contexto, Codazzi remarcó que la tía del niño, quien se encuentra alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza, le dijo que “no sabe qué hicieron con el nene”, aunque reconoció: “Fue testigo del accidente”. Caillava habría presionado a Laudelina para que oculte los hechos y plante el botín que se halló en medio de un campo de 9 de Julio.

A su vez, el abogado agregó que hubo una “reunión familiar” en el domicilio de la abuela Catalina, donde participaron los integrantes del almuerzo del 13 de junio, incluso José Peña, padre de Loan.

Sin embargo, negó haber amedrentado y sobornado a su exclienta para instalar la hipótesis del accidente en la que Loan habría sido atropellado y enterrado por el matrimonio detenido, al tiempo que rechazó las acusaciones de tener vínculos con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

En este sentido, dijo que Caillava y Pérez deben dar explicaciones sobre por qué los perros de la Policía Científica detectaron un 100% de olor perteneciente al menor de 5 años debajo del guardabarros de la camioneta: “Es una prueba irrefutable”.

Hace un mes, tras declarar en el juzgado federal de Goya, Macarena habló con la prensa y reveló quién fue la persona que sobornó a su madre para que mintiera y dijera que Loan había muerto atropellado por Pérez y Caillava.

“Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y a Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza, yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente”, explicó.

Además, relató: “Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira”.

“No es cierto lo que contó mi mamá. No hubo un accidente. Dijo eso porque fuimos amenazadas para decir eso. Vino el abogado y nos dijo que [Patricia] Bullrich venía por nosotras dos. Fue una amenaza muy fuerte. Dijo que habían encontrado cosas en mi teléfono y después supe que era mentira. Nos dijo que nosotras dos éramos las próximas en caer”, dijo la joven, de 21 años.

Sobre la noche en la que su madre declaró ante la Justicia local, la madrugada del sábado 29 de junio pasado, contó: “Primero nos llevó a una estación de servicio y luego nos cambiaron de auto y nos llevaron a Corrientes”.

También reiteró que a su madre le ofrecieron un soborno para que inventara la hipótesis del accidente. “Nos dijo que nos iban a dar una casa y una moto. No dijo quién nos iba a dar esa casa. Lo que dijo mi mamá era más por miedo de que nos lleven presas a las dos que por el dinero. Teníamos miedo porque no tenemos nada que ver”, afirmó.

Con respecto de la zapatilla de Loan, Macarena enfatizó: “Él [Fernández Codazzi] quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no la plantó. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia. El abogado todavía no apareció, lo están buscando”.

“Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes, hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia”, pidió.

