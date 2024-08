Los chats que Alberto Fernández y Fabiola Yáñez tuvieron el día que ella temió denunciarlo

En las últimas horas, se conocieron nuevos chats entre el expresidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez previo a la denuncia por violencia de género . Los mensajes que complican al expresidente tienen fecha entre el 27 y 28 de junio y muestran cómo Fernández intentó persuadir a su ex pareja para que no lo denunciara por violencia física y emocional .

Las conversaciones incluyen fotos y mensajes donde Yáñez relata episodios de violencia y muestra evidencias físicas de los golpes recibidos. La situación se complica aún más cuando se revela que Yáñez decidió no denunciar tras una conversación por Zoom con el juez Collini y Fioribello.