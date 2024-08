Moria Casán reveló que no quiere trabajar más con Marcelo Tinelli: los motivos de su drástica decisión

Tras incorporarse a la programación de América TV con el Bailando 2023, Tras incorporarse a la programación de América TV con el Bailando 2023, Marcelo Tinelli ya piensa en su regreso a la televisión y pensó en Moria Casán para que forme parte del jurado que evaluará a los futuros concursantes de su próximo reality. Sin embargo, La One reveló que rechazó la propuesta del conductor y reveló las razones por las que se rehúsa a trabajar con él otra vez.



Fue en Intrusos (América TV) donde la artista contó que recibió una propuesta para formar parte del programa que conducirá Tinelli en la señal televisiva, pero ella la declinó. “Me llamó el Chato Prada y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada. No conozco a mucha gente. Jurado nunca más, me devalúa, me devalúa”, expresó Casán, filosa.







Acto seguido, Moria profundizó sobre el motivo por el cual ya no desea trabajar en la pantalla chica: “No me divierte, ya hice todo. Me parece que ya fue. Las peleas mías, todo lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo... Todos los memes que hay en TikTok, se siguen... siguen trabajando con mis peleas”.

Por otro lado, al asegurar que no tiene intenciones de sumarse a ningún proyecto televisivo tras su fugaz ciclo propio en el prime time de elnueve, La One que actualmente está enfocada en su ciclo de streaming "Madre Nodriza"- dejó en claro que “no tiene ilusión de volver” pese a que junto a Marcelo Polino era una de las fuertes candidatas para el reality que tendrá a Marcelo Tinelli como conductor, según había informado Ángel de Brito en LAM (América TV).

















