Cómo fue el dramático choque en Córdoba que se extendió por tres cuadras y dejó 13 heridos, según los testigos

Este jueves pasado el mediodía, un automovilista perdió el control de su auto mientras conducía por el centro de la ciudad de Córdoba y provocó un dramático choque que dejó, al menos, 13 heridos, uno de ellos de gravedad. Algunos testigos relataron a la prensa local cómo fue el siniestro vial que comenzó en la esquina de Chacabuco y San Jerónimo y se extendió por más de tres cuadras.

En diálogo con El Doce TV, un joven explicó que se salvó de ser atropellado por detenerse a “cambiar de canción”: “ Me salvé de pedo , tuve solamente una contusión en la pierna, la verdad que fue un milagro . El servicio de emergencias, a los cinco minutos ya estaba ahí”. Desde la puerta del Hospital de Urgencias, donde le dieron el alta médica, el joven agregó: “En la esquina de San Jerónimo y Chacabuco me frené para cambiar la canción porque si no me mataba . Venía rapidísimo, se llevó puesto motos, autos, no frenaba. Los pilares de hormigón me salvaron”.