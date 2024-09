Nació Rosario, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese: “Se adelantó nuestra primavera”

“Se adelantó nuestra primavera”, escribió Abel Pintos en su cuenta de Instagram para dar la feliz noticia: llegó Rosario, la tercera hija de la familia que formó junto a Mora Calabrese. ”Un enorme trabajo del doctor Lucas Otaño así como el de su equipo y familia durante el parto y todos estos meses que nos guió y contuvo maravillosamente. Mamá y bebé están divinas. Gracias Dios”, agregó el cantante junto a emojis de corazones y una foto donde se ve parte del rostro de la beba.

La joyera y empresaria textil es mamá de una adolescente, Guillermina, fruto de su matrimonio anterior, con quien el artista tiene un fuerte vínculo al punto de llamarla “hija del corazón” y ella de decirle papá. Y el 21 de octubre de 2020 nació Agustín, el primer hijo biológico de la pareja, en Resistencia, provincia del Chaco.

“Cuando estemos esperando nuestro tercer hijo no diremos nada, pero habrá señales”, manifestó la pareja hace unos meses, en una publicación en conjunto que realizaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram para dar la gran noticia. En las imágenes, Mora muestra su pancita de embarazada mientras que Abel no podía ocultar su felicidad.

En una entrevista que le brindó a Infobae hace un tiempo, el músico que acaba de ganar un premio Martín Fierro por Got Talent (donde participó como jurado) y de haber interpretado junto a Nahuel Penisi su canción “No me olvides” para recordar a los que ya no están físicamente, expresó cómo fue la experiencia de convertirse en padre y el sentimiento que lo atravesó la primera vez que vio a su hijo Agustín. “Lo que yo sentí cuando cuando lo vi por primera vez a Agustín, lo que me impactó, fue la idea de la eternidad. Porque empecé a pensar hasta donde me daba a mí el conocimiento de mis antepasados y los infinitos que yo ni pudiera mencionar, y de repente en él vi lo contrario: vi todo el futuro, hasta dónde proseguirá todo esto. Esto de nosotros continúa en él, ¿hasta dónde continuará? Fue la primera vez que lo pensé de esa manera. Así que sin dudas es una cosa de esas que te ponen en lo esencial de la vida, que pasa muy lejos del resto de las cosas que por momentos convertimos en esenciales”, contó en esa oportunidad.

“La palabra es impactante”, dijo al recordar qué sintió apenas lo vio. “En todos los órdenes fue impactante. Yo estuve en la sala durante el nacimiento y todo me resultó impactante. Ver el equipo trabajar, los sonidos de las máquinas, y ni hablar verlo aparecer. Eso fue: un impacto muy grande, una ola de pensamientos y de sentimientos llegando de golpe, impactando en mí. Pero digo impactando y no golpeando porque no es un golpe, es un impacto. Es otra cosa más profunda, no tan superficial”, dijo el intérprete.

Este es un gran año para el compositor, quien cantó el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa América 2024 y consiguió emocionar tanto a los fanáticos como al conjunto albiceleste en el evento desarrollado en el estadio Hard Rock de Miami.

Por otra parte, prepara una serie de conciertos para el mes de noviembre junto a Luciano Pereyra, con quienes se conocen desde la adolescencia y tenían pendiente este encuentro desde hace muchos años. Hasta el momento vendieron 20 shows en el Luna Park y lanzaron 10 más, para los que aún quedan entradas.





