La furiosa reacción del Dibu Martínez: le pegó a una cámara tras la derrota de la Selección argentina

La Selección argentina perdió 2-1 ante Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias. Tras el pitazo final estalló el festejo de los locales, que vivieron el partido como si fuera una final y que, además, tuvieron actitudes repudiables contra los jugadores albicelestes. Uno de los que lo sufrió fue el Dibu Martínez, que reaccionó con furia y le pegó a una cámara que le hizo un seguimiento personalizado.

El arquero campeón del mundo sufrió la hostilidad de los hinchas colombianos durante todo el encuentro: cada vez que tocaba la pelota lo silbaron y abuchearon. Por eso, tras el final del encuentro, fue el más buscado.

El Dibu sintió como una provocación este largo seguimiento de la TV y reaccionó intentando apartar la cámara que, lógicamente, perdió el plano. El enojo del futbolista argentino se pudo ver en su cara: no le gustó nada esta cargada de los colombianos.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el penal que le cobraron a Colombia ante la Selección argentina

“Yo lo que creo, y si tengo que decir una cosa que siempre la dije, no es de ahora, no sé si alguna vez la dije en rueda de prensa, pero sí que a mí me gustaría que se mejore eso, es que la primera imagen que va a ver el árbitro no tendría que ser esa que ‘parece’ que lo toca. Yo creo que el árbitro tiene que ver la imagen entera. Y a partir de ahí, cuando el árbitro pone la televisión, la primera es que aparentemente hay un toque, es mejorable. Ha pasado siempre, siempre lo he dicho, que me parece que es una... Creo que al árbitro lo condiciona, durante el partido no cobrarlo, lo condiciona eso. Pero son cosas que yo no las voy a cambiar, pero creo que sí que podría ser una cosa mejorar, que le muestren la jugada de inicio toda y no la primera. La primera ya te da la sensación de que te están llamando y lo tenés que cobrar. Pero bueno, ya está, ya está. No es una excusa, a veces, repito, ha caído para nuestro lado, esta vez cayó para el lado del rival y ya está”.

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.