El Lobo ganó el clásico del Norte y es líder



El Lobo jujeño derrotó a Central Norte de Salta en un duelo picante y saltó a la punta de la Zona "B", dos puntos por encima de su homónimo mendocino que juega este lunes ante Chicago.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy fue el gran protagonista del domingo de la Primera Nacional en lo que fue la continuidad del capítulo 29. El “Lobo” superó 1 a 0 a Central Norte en el clásico norteño y trepó a la punta de la Zona "B", dos puntos por encima de su tocayo de Mendoza que este lunes afrontará su compromiso de esta fecha ante Nueva Chicago, en Mataderos.



El mediocampista Santiago Camacho, formado en la categoría '97 de San Lorenzo, anotó el gol del triunfo jujeño.

