Se reavivan denuncias de Corrupción por presuntas irregularidades en la Comisión Municipal de Tumbaya .





Uso de camioneta para el traslados de piedra - Camión Municipal en estado de abandono

En las últimas horas surgieron nuevas denuncias de corrupción en la Comisión Municipal de Tumbaya, todas con un común denominador : destrucción del parque automotor y el uso descontrolado de los recursos humanos y materiales de la institución por parte de los funcionarios municipales.

Los vecinos mostraron su indignación y molestia a partir de ver lo que ocurre en el ámbito municipal, las denuncias de robo de elementos del equipamiento Municipal así como la presunta utilización de empleados municipales para la edificación en las casas y emprendimientos privados de los actuales funcionarios de la comisión municipal.

Camión en estado de Abandono

Este desguace de los vehículos estaría produciéndose indiscriminadamente sobre los vehículos del municipio, se conocieron imágenes en donde se observa la sustracción del estéreo original del interior de la retropala municipal que estaría en manos privadas, facilitado por alguno de los actuales funcionarios municipales haciendo un uso ilegítimo del poder público para obtener beneficios privados.

Foto de la sustracción del estéreo de la máquina retropala municipal



Estos casos corrupción cobran especial sensibilidad a partir del escándalo desatado en torno del pago de supuestos sobornos, revelado en un audio por Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), ya que al igual que ese organismo, el PAMI, como el Anses, es manejado en el interior del país por referentes de Lule Menem, quien reporta a Karina Milei y aquí en la Comisión Municipal de Tumbaya se da en manos de su actual Comisionado Martin Pas y sus funcionarios están dejando al municipio en tierra arrasada antes de dejar el gobierno .Consultamos a un vecino por este tema y afirmó" Estos son peor que Karina y Miley se están construyendo: hoteles, hosterías, restaurantes entre otros negocios privados; hay empleados municipales que se encuentran cumpliendo sus horas laborales en los empredimientos privados de estos funcionarios corruptos, en Tumbaya se estan llevándo el 97% en su beneficio y dejando el 3 % para el pueblo que se hunde en un mar de necesidades". Concluyó.

Los vecinos de Tumbaya , mostraron su molestia por la falta de ejecución de obras prioritarias y que son de suma urgencia tanto en el pueblo como en Tumbaya Grande, otro vecino entrevistado por este medio afirmó:"En estos tiempos de crisis en donde todos hacemos un gran esfuerzo da bronca que funcionarios actúen con tanta impunidad, algunos empleados municipales trabajan cuidando vacas y trabajando en los distintos emprendimientos privados de los jefes que dirigen la Muni." concluyó.

Aparente Uso de recursos de la Comisión Municipal de Tumbaya en favor de sus funcionarios





Otra vez la falta de ética pública que regule las pautas de comportamiento de los funcionarios públicos despertó la molestia de los vecinos, que entre susurros comentan y ven con indignación los delitos contra la administración pública.

Estas acciones llevan a que se pierdan bienes que son de todos los tumbayeños y que están quedando tirados por la falta de cuidado y mantenimiento de los actuales funcionarios municipales. Al respecto un vecino entrevistado por esta situacion afirmó " es una locura cargar un metro de piedra a una Hilux,para contruir un emprendimiento de carácter privado, donde se vió eso, así rompieron todos los vehículos, por que no cuidan nada, con tal es del estado nadie se hace cargo" Afirmó indignado por la situación.



Máquina Retropala de la Comision Municipal de Tumbaya

Exponer los hechos de corrupción que suceden en el ámbito municipal es necesario para sacar a la luz las acciones indebidas de quienes deberían velar por el bienestar de los tumbayeños y que exige esfuerzo y valentia de todos para seguir visibilizando estas situaciones a fin de preservar los bienes que son de todos.

