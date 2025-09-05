Matías Jurado sorprende a los investigadores por “la limpieza y lo metódico” de su modo de captar y desaparecer a sus víctimas

"Todos lo definen como una persona muy violenta pero nadie creía que podría llegar a esto", aseguró este viernes el fiscal Guillermo Beller al describir el accionar de Matías Jurado , el único imputado por la desaparición de al menos cinco hombres en Jujuy, que fueron captados y descuartizados por el acusado entre junio y julio de este año.

El fiscal dio detalles sobre las diversas hipótesis de la investigación, afirmó que no se descarta ninguna hipótesis, incluso la especulación de llegar a "20 víctimas posibles" y resaltó el lapso en que se produjeron las muertes de los cuatro hombres que fueron confirmados por análisis de adn de tan solo "un mes y medio".

Fiscal regional de Jujuy Guillermo Beller, quien investiga los crímenes de Matías Jurado.

Desde que el 30 de julio Matías Jurado de 37 años fue detenido en su casa del barrio Alto Comedero, el fiscal implementó diversas medidas para intentar hallar restos de sus víctimas en esa vivienda, cotejar sus identidades con las denuncias de hombres desaparecidos y los reclamos de sus familiares.

Beller señaló esta tarde, en diálogo con América TV, que "desde el Ministerio Público Fiscal hablamos de cinco personas vinculadas a él, 4 ya confirmadas". Y, acotó que "pueden ser más por supuesto, no lo descartamos".

Barrio Alto Comedero, en Jujuy, en donde allanaron un domicilio en el que había restos óseos y de piel humana.

Tras recordar que Jurado fue acusado por "homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por placer todo en concurso real", el fiscal resaltó que "uno solo de los casos conlleva prisión perpetua".

En ese sentido, precisó respecto de los casos de las desapariciones de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe que de "estas cuatro personas tenemos el adn cotejado y, por la línea de tiempo que hemos cotejado, con la tarjeta Sube y las cámaras de seguridad, que lo fueron captando todo eso ocurrió en un plazo de un mes y medio".

El fiscal dijo que en el caso de la quinta persona que intentan confirmar "está llegando un hermano del exterior también para brindar el adn". Y, precisó que "de confirmarse el adn del señor González sería la quinta victima" de Jurado.

"El modus operandi, ya ha sido confirmado por las características, lo que declararon distintos testigos que les ofrecía bebidas o trabajo a cambio de algo de dinero y ahí se los llevaba y cometía todo esto", añadió el fiscal.

Matías Jurado (37), el presunto asesino serial detenido en Jujuy.

Beller indicó que todo esto "empezó en junio y julio de este año" y apuntó que "la complejidad que trae este caso es que no tenemos cuerpo y no tenemos puntualmente la causal de las muertes".

"Lo que más me sorprendió a mi es la limpieza y lo metódico que fue esta persona hacer todo lo que hizo, según la confirmación de adn y los restos óseos, de haber descuartizado tantas personas", reconoció el fiscal jujeño.

Al respecto, admitió que le sorprendió su habilidad "primero para infiltrarse entre esta gente en situación de calle, ganar su confianza y después limpiar todo antes del día que pasa la empresa de recolección de residuos. Sacaba todo para no dejar rastros" en su casa.

Matías Jurado sube a un taxi con un hombre desaparecido.

Esto, resaltó, "cobra más importancia en decir, aunque sea una explicación más psicológica que judicial, era una persona que actuaba tan metódica y armando todo, que de esa manera no es una persona que no entiende lo que está haciendo".

Cómo se encuentra Jurado en su lugar de detención

Matías Jurado recibió este viernes en la cárcel la visita de una una perito de la Fiscalía de Salta con la que "tuvo hoy su primera entrevista para la pericia psiquiátrica", añadió el fiscal.

Y, precisó que "Jurado esta cursando una prisión preventiva por cuatro meses, desde los primeros días de agosto".

El acusado se encuentra "en aislamiento total, monitoreado por cámaras y guardias de seguridad las 24 horas, según lo dispuesto por el Servicio Penitenciario hasta ver si puede mezclarse con la demás población carcelaria", acotó.

"Él se ha declarado inocente en las dos audiencias imputativas y no ha referido mucho más", remarcó el fiscal que cree que Jurado efectivamente entiende todos sus actos.

SMB Fuente: Clarin

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.