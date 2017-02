En Chile rechazan los dólares "viejos y sucios" a turistas argentinos.

Y recuerden, revisen los dólares que compran para viajar al exterior. Los dueños de las casas de cambio de las ciudades trasandinas señalaron que todos los billetes "con rayas, timbres o roturas", serán rechazados. El testimonio de un mendocino que no pudo cambiar.





Las casas de cambio en las playas chilenas están repletas de argentinos y la gran mayoría son mendocinos, en Viña del Mar, Concón, Valparaíso, Santiago. Aunque por el norte los turistas jujeños, salteños, y tucumanos, que visitan Calama, Iquique, Antofagasta también tienen problemas para cambiar dólares "viejos, rayados, sucios, rotos o con timbres" que llevan los turistas.





Según informa el diario Las Últimas Noticias en un adelanto de su edición de este sábado, uno de los casos es el del mendocino Eduardo Molina, quien no pudo cambiar un billete porque estaba con dibujos y muy viejo. "En general no he tenido trabas en las casas de cambio. Es todo muy ágil, pero sí he tenido problemas con dólares manchados", dijo al diario trasandino.





El gerente general de AFEX Chile, Andrés Aguilar, explicó: "Los dólares en Chile son bien restrictivos. Por ejemplo, si uno está marcado o tiene una raya de lápiz, habitualmente un banco después no te permite depositarlo".





En ese mismo sentido, Jorge Martínez, gerente de la asesora Plan de Vida, dijo que "como la economía Argentina fue inestable durante mucho tiempo, las familias tendían a ahorrar en dólares. Acá los dólares se usan para comprar y vender bienes y activos, a diferencia de Argentina donde se los usaba para ahorrar. Eso hizo que se pusieran viejos y que se hayan maltratado".





































Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.