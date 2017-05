Gisela Berger: "Ahora quiere formar la familia feliz, pero cuando se enteró me pidió un aborto"

Gisela Berger, luego de que Scioli confesara que está embarazada. Con la voz entrecortada, la modelo le dijo que Scioli, su (hasta ese momento) pareja, no quería tener el bebé.

Está indignada. Y su voz así lo indica. Cuando atendió el llamado de la prensa a las 22.30, Gisela Berger (28) llevaba una hora de furia, tras escuchar a Daniel Scioli (60), su expareja, anunciar en el programa político de Jorge Rial que estaba embarazada. Los chats hot entre el exgobernador de la provincia de Buenos Aires y Sofía Clérici, que la modelo cordobesa encontró en el celular de su novio, desató un escándalo que con esta charla exclusiva comenzará a tener una génesis.





-Ante todo te queremos felicitar porque escuchamos a Daniel Scioli en el programa de Jorge Rial confirmar la noticia de que estás embarazada. ¿Cómo estás viviendo este momento?





-Gracias, pero sinceramente no puedo creer esto. Desde que pasó lo que pasó con Sofía Clérici, Daniel no me llamó más. Apenas me pidió perdón y obviamente trató de componer la situación y no tirar todo lo que habíamos construido hasta el momento.



-Entonces te tomaron por sorpresa las declaraciones de Scioli.





-Yo no estaba enterada de que él iba a dar esta noticia ahora. Pasaron 3 meses sin poder contarle a absolutamente nadie del tema.





-¿Cómo fue el momento en el que se lo contás?





-Cuando me entero de que estoy embarazada y se lo digo, su reacción fue, ’No. Esto es una cag..., esto es una cag... ¿No hay algo para hacer?’, refiriéndose a un aborto. Es una locura todo, no entiendo nada de lo que está pasando. Estoy completamente en shock.





-Estás muy enojada con él...





-Por supuesto, porque está planteando "la familia feliz" cuando lo único que hizo hasta ahora... no, no, no entiendo. Te juro que estoy completamente sacada y nerviosa, con la panza dura. El otro día que pasó lo de Sofía me puse a llorar mientras manejaba y me podría haber pasado cualquier cosa. Tuvo cero cuidado, nada de sensibilidad y ahora esto.



-¿Tuviste la oportunidad de hablarlo con alguien desde que se conoció la noticia?





-Lo sabe mi mamá nada más, el resto de mi familia no lo sabe. Es una locura porque Daniel me pidió que no se lo diga absolutamente a nadie y ahora él lo cuenta sin hablar conmigo. No me dijo nada y más allá de eso, él quería que me haga un aborto.



-¿Él te lo dijo así?





-Sí, por supuesto. Obviamente hizo todo lo posible, esperar y que yo no se lo dijera a nadie. Es una locura lo que está haciendo, estoy en shock. No puedo seguir hablando... de todas formas, ahora soy yo la que va a romper el silencio. Realmente no lo puedo creer, estoy sin palabras y cada minuto que pasa, es un momento peor. Ahora quiere formar la familia perfecta cuando, si no fuera por mí, no estaría... quería que me haga un aborto. A-BOR-TO.



-¿Ya cumpliste los 3 meses de embarazo?





-Sí, ya pasé los 3 meses. Me rogaba que no dijera absolutamente nada del tema y, como te dije, yo ahora tengo que ponerme a explicar a mi familia. Sumado a esto, yo tuve una situación muy complicada el día que pasó lo de Sofía Clérici cuando tuve que ver todo eso. Es inexplicable.





-Ante esto, ¿tenés pensado seguir con la pareja?





-¡Por supuesto que no! No lo quiero ni ver.





-¿Tampoco tuviste la oportunidad de hablar con Daniel después de que diera la nota en el programa de Jorge Rial?





-No, ¡porque él no me llamó nunca más! No estaba pendiente de mí en absoluto. Yo estoy sola en Buenos Aires y no estoy al cuidado de absolutamente nadie. Estoy sola. El otro día tuve un tema súper complicado por algo que él me hizo pasar en la cual yo llego a casa y estaba mal. Yo no entiendo demasiado pero me agarró una cosa en la panza, no me quería ni levantar. Quería ir al baño pero estaba sola. No me podía mover de la cama y estaba sola sin que nadie me ayudara. Perdoname pero no puedo seguir hablando.





-¿Estás acompañada por alguien en este momento que estás tan nerviosa?