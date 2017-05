LA JUSTICIA FALLA A FAVOR DE FEDE: le negaron la apelación a Barbie Vélez en la causa por violencia

A principios de este año, Bárbara Vélez y sus abogados habían apelado a la sentencia (no definitiva) que había absuelto a su ex pareja, Federico Bal, del delito de lesiones dolosas leves calificadas por haber sido cometidas contra quien mantenía una relación de pareja . Tras un tiempo en donde se evaluó tal pedido, la Justicia finalmente se expidió y no dio lugar a la apelación.