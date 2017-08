¿Cubero destrozado? Nicole confesó su cita con Moyano

“Él no comió vegano. Había una ensalada de pepinos, había otra con kale”, contó Nicole sobre la comida que compartieron. “Yo no comí nada. Charlamos mucho”, reconoció, sobre los nervios que pasó durante la cita, ante la insistencia de los compañeros de ciclo por saber todo del encuentro. También prefirió no contestar si tendrá una segunda cita con el hijo de Hugo Moyano y dejó abierta la puerta sobre qué puede venirse para el futuro. “La vida dirá”, comentó, risueña.