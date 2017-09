POLEMICA: ¿Cobraron $ 1 millón para perder? hinchas acusan al Wilsterman

El pasado jueves 21 de septiembre ocurrió algo que pocas veces se ve en el fútbol, sobre todo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. River Plate , el cual había perdido 3 a 0 ante Jorge Wilsterman en Cochabamba, no solo revirtió el resultado, sino que le propinó una paliza a su rival que quedará en la historia de este deporte: en el Monumental, le ganó 8 a 0 al conjunto boliviano .

Lo llamativo de este muy abultado resultado no solo fue el nivel del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, sino el desempeño demostrado por el equipo rival. Los jugadores de Jorge Wilsterman no intentaron durante los 90 minutos ni hacerle sombra a los players millonarios. Esto, claro está, derivó en un mar de sospechas que provocó la investigación de todo el plantel boliviano.

El principal apuntado, sobre todo por los hinchas, fue el presidente del equipo boliviano –que pese haber recibido ocho goles contra River se mantiene en la punta del torneo local– Grover Vargas. El domingo por la noche, Wilstermann ganó su partido frente a Oriente Petrolero por 2 a 0. Una gran recuperación, pero los hinchas repudiaron a Vargas a través de distintas banderas.

“Grover Vargas esta no te perdonamos" o "Varga$: El Rojo no se vende", fueron algunas de las frases utilizadas para poner bajo sospecha la clasificación de River. Lo cierto es que distintos medios locales acusan al equipo boliviano de haber arreglado el partido contra los argentinos. Y hasta algunos aseguran que la cifra que recibió el Wilsterman asciende al millón de dólares.

Ante esto, primero la institución dio a conocer un comunicado oficial que dice: "En las últimas horas surgió una calumnia sin fundamento que acusa a nuestra institución de haber arreglado el partido frente a Rivercon la Conmebol, señalando nombres y cifras que rayan al borde de lo absurdo al existir personas que lamentablemente caen en este juego de mentiras”.

En el escrito, desde el Jorge Wilsterman piden respeto por el club y señalan que tanto el presidente Vargas como el técnico del equipo,Roberto Mosquera, jamás se reunieron con Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, horas antes del partido con River.

Al mismo tiempo, Vargas reveló que inició un sumario interno para limpiar el bueno nombre del club. "Estoy haciendo un sumario interno, obviamente. No es normal el partido que tuvimos. Antes del partido en Buenos Aires hablé con el cuerpo técnico y estábamos bien”, remarcó.

Mensajes de los hinchas contra Grover Vargas.

Y agregó: “Ahora el tema de los jugadores… yo los conozco, la mayoría están mucho tiempo conmigo, creo que son gente decente y pongo las manos en el fuego por ellos”. Pese a esto, sus dichos fueron contradictorios, ya que investiga a los mismos jugadores por los que pondría las manos en el fuego y asegura que son “gente limpia”.

En diálogo con FM Late, Vargas aseguró que esta "con la conciencia tranquila de haber hecho lo mejor posible para mi equipo. Me duele y me da mucha rabia lo que pasó y la reacción de los simpatizantes por mentiras muy crueles de la prensa. Investiguen lo que tengan que investigar. Nosotros somos gente limpia, la gente que me conoce no va a dudar de mi persona”, sostuvo.

River deberá jugar ahora contra Lanús por Copa Libertadores.

Por último, el titular del Jorge Wilsterman no tuvo otra que reconocer que "fue un partido realmente raro, complicado. Los jugadores parecían dormidos, es un tema complejo” y afirmó que el resultado da “para la especulación, lo entiendo pero no sé qué pasó, no se puede explicar. No es normal, seguimos en shock. Lo que pasó es ilógico, no tiene explicación", concluyó.





Fuente:

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.