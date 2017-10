SHAKIRA INTENTÓ SUCIDARSE EN EL PENAL DE MUJERES DE ALTO COMEDERO

Este miércoles 18 de octubre, al término del horario de visitas, a las 6 de la tarde, Mirta Guerrero, más conocida como Shakira, pidió hablar con el jefe de la unidad, Vilte. Quería reclamar por el trato recibido durante el traslado a la audiencia del juicio en el que fue condenada por el robo de una cámara al equipo de producción de Jorge Lanata, aunque todos los testigos, incluso los denunciantes en la audiencia, señalaron que el autor del hecho fue un hombre de un metro setenta y pelo largo. Pasadas las 21 horas, cuando seguía pidiendo hablar con el responsable de la unidad carcelaria, otra oficial le dijo que el hombre ya se había ido. Fue entonces que decidió sacar el colchón de la celda al pasillo para ser atendida. Sin tener respuestas, ingresó al baño. Sus compañeras, preocupadas, al ver que no salía se asomaron y vieron que se estaba ahorcando con una toalla. Pudieron entrar dos internas que se encontraban en ese sector. Luego intervino personal de la unidad carcelaria. La atendió el SAME y fue llevada al Hospital San Roque. En este momento se encuentra fuera de peligro en el penal de mujeres de Alto Comedero. El hecho será informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).





Shakira está operada de una hernia desde hace dos meses. Ha pedido en reiteradas oportunidades, con el certificado médico correspondiente, que se la interne para concluir estudios médicos vinculados con un problema que tiene desde la intervención quirúrgica, que le produce mucho dolor. Sin embargo, nunca han autorizado dicho pedido. Cuando bajaba las escaleras del Tribunal Oral Criminal N 3, que ayer la condenó sin pruebas por el robo de una cámara doméstica denunciado por el equipo de Lanata, una de las oficiales que la acompañaba le reclamó que descendiera tan lento y le cuestionó el calzado que se había puesto para ir al juicio, unas botas con un taco bajo.





Luego, ya nuevamente en la unidad carcelaria, una de sus visitas le dijo que le habían negado ingresar unas flores plásticas que le había llevado por segunda vez. Según Mirta Guerrero, ya habían solicitado la autorización correspondiente. Si bien éste puede parecer un dato menor, en la vida cotidiana de la cárcel se suma al hostigamiento que reciben las presas políticas alojadas allí.





Cuando la oficial de apellido García le indicó a Mirta Guerrero que el jefe no la atendería porque ya se había retirado, Shakira reclamó: “qué necesitan, ¿que me corte para que me atienda? Diganle a Gerardo que si quiere un muerto, aca lo va a tener”. Luego fue al baño. Sus compañeras, preocupadas al ver que no salía comenzaron a golpear la puerta. Una de ellas se asomó y vio la escena. Dos internas lograron entrar y sacarle la toalla y recién allí intervino personal del servicio penitenciario.





Prensa tupak





