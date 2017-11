Barby Vélez ¿Novios y hermanos?

El enojo de Barby Vélez tras anunciar su noviazgo con Lucas Rodríguez: ¿Novios y hermanos? No comparto vínculo de...

Después de anunciar con bombos y platillos que está de novia desde hace 4 meses con Lucas Rodríguez (23), Barbie Vélez (23) mostró desde Twitter su molestia contra quienes mostraron su rechazo con que esté saliendo con el hijo de Fabián Rodríguez, ambos hermanos de Thiago, el hijo de Nazarena Vélez.









“¿Novios y hermanos? Quizás no se entendió, pero no estoy saliendo ni con Thiago o Gonzalo. Mi novio se llama Lucas, no comparto vínculo de sangre, no conviví ni absolutamente nada por el estilo. ¡Gracias por la preocupación!”, twitteó la actriz, molesta por algunas de las repercusiones que tuvo su palabra con la revista Gente.













"No conviví nunca con él ni con su hermana Camila cuando mamá y Fabián se casaron. Ni siquiera con Lucas teníamos mucha relación. Nos veíamos en los cumpleaños de Thiago".





Ya en la publicación Barbie había mostrado su rechazo con que sea llamado su “hermanastro”, palabra que en la Real Academia Española remite simplemente al “hijo del padrastro o la madrastra”, pero que también puede ser un “medio hermano”. “Me parece horrible que digan esa palabra. No conviví nunca con él ni con su hermana Camila cuando mamá y Fabián se casaron. Ni siquiera teníamos mucha relación. Nos veíamos en los cumpleaños de Thiago (el hijo que Nazarena Vélez tuvo con Fabián Rodríguez), nos mandábamos un WhatsApp para los nuestros… Pero no compartimos ni unas vacaciones juntos”, aseguró Barbie Vélezdesde la publicación.

fuente:http://www.ciudad.com.ar/espectaculos/enojo-barbie-velez-tras-anunciar-noviazgo-lucas-rodriguez-novios-hermanos-no_90265