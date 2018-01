D-2: los outsiders, listos para tomar la parrilla de salida

Puntos principales

La segunda jornada de verificaciones ha estado marcada por el inicio de una carrera por eliminación en la categoría de motos, con la baja de Paulo Gonçalves, que será sustituido por el joven chileno Juan-Ignacio Cornejo en el equipo Monster Energy Honda Team, que llega con sobrados argumentos para plantar cara a las KTM.





En coches, Nasser Al Attiyah y Giniel de Villiers, del equipo Toyota, se posicionan como rivales sin complejos ante la armada de Peugeot, a quien se espera, junto con el Team X-Raid, en el recinto de verificaciones para completar los últimos trámites antes de la salida.









Las cámaras enfocan a la base aérea de Las Palmas desde hace ya varios días. Las televisiones peruanas no ocultan su emoción por la construcción de un impresionante escenario desde el que el Papa Francisco oficiará una multitudinaria misa en apenas dos semanas. Pero, por el momento, son los pilotos y equipos del Dakar quienes despiertan el interés de los periodistas desplegados en los pasillos del recinto de verificaciones. Estos profesionales han sido testigos del inicio de la “carrera previa a la carrera” y han observado cómo irrumpía en escena el Team Honda con la importante ausencia de uno de sus líderes, Paulo Gonçalves. El piloto portugués, 2º en 2015, será baja en Lima debido a una lesión en el hombro producida en un entrenamiento de la que no ha logrado recuperarse a tiempo y será sustituido por el joven chileno Juan-Ignacio Cornejo, de 23 primaveras. El equipo japonés sufre así un revés por segundo año consecutivo a apenas unos días del inicio de la prueba, pues recordemos que perdió a Kevin Benavides en circunstancias similares en la pasada edición. En esta ocasión, el argentino no faltará a la cita, a la que llega con ambiciones renovadas: “Fue difícil recuperarme de la lesión pero he terminado muy bien la temporada como subcampeón del mundo. Mi sueño es ganar y vengo dispuesto a pelear por la victoria”. En el camino no cabe duda de que se topará con su compañero de equipo, el español Joan Barreda, además de los rivales de KTM (Sunderland, Walkner, Price…), Yamaha (Van Beveren) y Husqvarna (Quintanilla), cuya llegada a las verificaciones de Las Palmas está prevista para mañana por la mañana.









En coches, el currículo de victorias de Peugeot no impresiona tanto como el de KTM, ganadora de los 16 últimos títulos en motos, pero los otros equipos también son considerados outsiders a la hora de inscribir su nombre en el palmarés el próximo 20 de enero en Córdoba. Ahora bien, no faltan candidatos dispuestos a sacarle los colores a “Peter” y a su tropa, empezando por los pilotos del clan Toyota. Vencedor en 2011 y en 2015, Nasser Al Attiyah asume a la perfección el rol de conquistador, como avalan su nueva victoria en el campeonato del mundo y su triunfo hace unas semanas en Marruecos por delante de Sébastien Loeb. A su confianza y talento se suman sus argumentos técnicos: “creo que las modificaciones reglamentarias adoptadas este año nos permiten presentarnos con coches más parejos. Es posible que Peugeot siga teniendo el coche más competitivo pero nuestro coche se le acerca bastante y creo que no tenemos motivos para acomplejarnos.” Nadie lo había dudado, pero su compañero de equipo Giniel de Villiers, también exganador de la prueba (2009), llega con idénticas intenciones. Por último, Toyota ha podido presentar a su fichaje estrella del año, André Villas-Boas, que no aspira a los puestos de honor pero promete ser uno de los más perseguidos por los fans que deseen un autógrafo o selfie. El que fuera entrenador del FC Oporto, el Chelsea y el Tottenham, se ha mostrado mucho más accesible de lo que lo será el Papa Francisco…





