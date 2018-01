Tensos mensajes entre Dalma y Diego Maradona por Rocío Oliva

Con los preparativos de su casamiento en marcha, Dalma Maradona debe lidiar con un gran problema: la decisión de su papá de no asistir.

Padre e hija intercambiaron audios por la polémica decisión del " Diez " de no asistir al casamiento de ella al no ser invitado su pareja. Escúchalos en esta nota .

Diego anunció, a través de su abogado Matías Morla, que no estará en la gran celebración de su hija porque Rocío Oliva no fue invitada.

En "Intrusos" difundieron el audio en donde se escucha al ex astro del fútbol decir que no va a estar en la boda de Dalma. "Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco", dice escueta pero contundentemente Diego.

La respuesta de su hija no tardó en llegar y aprovechó para hacer varias aclaraciones con respecto a quienes asistirán a la fiesta que celebrará en abril.

"Papá, yo primero no hice lista de personas no gratas ni nada, lo tenés que saber más que nadie que eso lo hace la prensa, hicieron mesas de Mancuso, de Cóppola, yo no dije nada de eso. Yo no digo nada nunca de Rocío, no quiero que cambies de mujer ni nada, yo no me meto en eso, pero yo no hago listas de personas no gratas de quien viene o quien no viene", expresó Dalma.

LOS AUDIOS DEL DÍA - La negativa de Diego Maradona de asistir a la boda de su hija y la respuesta de Dalma > Escuchá los dos audios pic.twitter.com/BoHs8RZxQn 15 de enero de 2018

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

fuente: https://www.diarioshow.com/farandula/Tensos-mensajes-entre-Dalma-y-Diego-por-Rocio--20180115-0009.html