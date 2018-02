Carmen Barbieri, picante sobre Laurita: "Ojalá que ella no salga en una tapa diciendo 'Estoy separada'

“Esta vez opté por guardármelo para mí. Tuvimos una charla con Laura y la dejo para la intimidad. No quiero exponer más. Yo estoy muy enamorado, calculo que estaremos mejor en algún momento. Tal vez sirve la distancia y te lo digo con mucha tristeza”.

En un móvil con Intrusos, Carmen vio una nota de Fede, en la que aseguraba: “Esta vez opté por guardármelo para mí. Tuvimos una charla con Laura y la dejo para la intimidad. No quiero exponer más. Yo estoy muy enamorado, calculo que estaremos mejor en algún momento. Tal vez sirve la distancia y te lo digo con mucha tristeza”.

"Porque si los chicos tomaron con seriedad esta cosa íntima y de privacidad, ojalá no haya una tapa de revista diciendo ‘no quiero más a Fede’. Hablo de los dos”.

“Mientras escuchaba la nota, pensaba ‘ojalá que Laura no salga en la tapa de Gente o Caras diciendo ’Estoy separada’. Ojalá"

Tras escuchar las palabras de su hijo, Barbieri reflexionó picante: “Mientras escuchaba la nota, pensaba ‘ojalá que Laura no salga en la tapa de Gente o Caras diciendo ’Estoy separada’. Ojalá" . Y argumentó sugestiva: "Porque si los chicos tomaron con seriedad esta cosa íntima y de privacidad, ojalá no haya una tapa de revista diciendo ‘no quiero más a Fede’. Hablo de los dos”.