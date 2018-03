ESPAÑA: EL MENOR DESPARECIDO ESTABA MUERTO EN EL MALETERO DEL LA NOVIA DEL PADRE

"No he sido yo". Fueron las primeras palabras de Ana Julia Quezada, pareja del padre del niño Gabriel Cruz, tras verse acorralada este domingo por seis patrullas de la Guardia Civil cuando trasladaba el cuerpo del menor en el maletero de su coche.

La mujer se encontraba a punto de entrar en un garaje de un bloque de pisos en La Puebla de Vícar, a unos 80 kilómetros al oeste de las Hortichuelas; se habría desplazado en su utilitario hasta un pozo del que habría recuperado el cuerpo del pequeño.





Algunos vecinos de la localidad explicaron que, tras cortarle el paso los policias, la sospechosa afirmó: "No he sido yo, he tomado el coche esta mañana". Justo después, al abrir el maletero, los investigadores hallaron el cadáver de Gabriel Cruz y ella fue detenida.

Los mismos vecinos añadieron, asimismo, que fue entonces cuando Quezada afirmó: "Lo siento, te quiero, he sido yo".

Varias personas se congregaron después a las puertas del garaje esperando acontecimientos.

Varios residentes de la pedanía de Las Hortichuelas confirmaban que la noticia caía como un "mazazo" y que en su día se mostraron sorprendidos por el hallazgo de la camiseta en la que luego se encontraron restos de ADN de la víctima, informa EP.





"No pareció una cosa rara, porque la encontró en un sitio que estaba bien rastrillado por la policia, Nos dijimos 'qué raro que ahora esté y seca', y nos sorprendió que la encontrara ella, pero nunca hay sospechas al cien por ciento", explicaron.





Ana Quezada Cruz era la principal sospechosa desde hace días. Participó en batidas Hasta su detención, Quezada había participado en las numerosas batidas para buscar a Gabriel;

publicó en su perfil de redes sociales varios mensajes e incluso hizo declaraciones a los numerosos medios de comunicación que se desplazaron a la zona.

El 1 de marzo explicó, también a TVE, que habían enseñado al niño que gritara si se le acercaba un desconocido. "Esa misma mañana estuvimos desayunando y salió la conversación.

La abuela y yo. Le dijimos: 'Tú si ves un desconocido corre, eh, no te pares'. Y mira por donde, ese mismo día desapareció el niño", aseguró.



FUENTE: 20MINUTOS





