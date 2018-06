Natacha Jaitt dio detalles del estado de salud de Morena Rial

Lejos quedaron aquellos días en donde todo era o parecía ser felicidad en la vida de Morena Rial (19). Es que, desde el lunes, la adolescente permanece internada en el sanatorio Finochietto y a juzgar por las imágenes que ella misma sube a su cuenta de Instagram , su ánimo así como su estado de salud son preocupantes.

Y siguió: "More se rebela como cualquier adolescente y dentro de eso nos encontramos con un ser totalmente sin empatía como Jorge y la otra que se borró por completo. Ella se empezó a hacer daño, comenzó con eso de cortarse la mano, una llamada de atención...".

"More fue maltratada, abusada y no fue criada ni con contención ni con amor ni le enseñaron el valor del dinero, el trabajo y la familia. Una madre adoptiva que la fajaba (por Silvia D’Auro) y Jorgito que dentro de los parámetros de lo que puede ser el amor, solamente se ocupó de la parte económica y nada más" , comenzó diciendo Natacha en un video que grabó para pedir dadores de sangre para Morena.

Hasta el momento, la hija mayor de Jorge Rial (56) prefirió no hablar con la prensa. Sin embargo, sus contundentes mensajes 2.0, sumado a la palabra de Natacha Jaitt (40), quien la acompaña por estas horas, dan cuenta de un mal pasaje en la vida de More.

Luego de mencionar el tan comentado intento de suicidio de la joven, que finalmente no pasó a mayores gracias a la intervención inmediata de Luis Ventura (62), su padrino, Jaitt destacó que "al no recibir amor", Morena "es muy manipulable" y "no sabe ni quererse ni manejar sus sentimientos".