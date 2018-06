Por qué es tan dañino y peligroso para el aparato cargar el celular con cualquier cable

La falta de batería en los celulares puede provocar cierto pánico en algunas personas. Quedarse sin comunicación y sin redes sociales puede significar para muchos una gran desesperación, y por eso mismo, suele convertirse en una obsesión encontrar un enchufe y un cable que sirva para cargar.



Sin embargo, conectar el dispositivo móvil a cualquier cargador puede resultar un poco peligroso, ya que muchas veces cuando utilizamos un cable ajeno, desconocemos qué tipo de daños puede provocar en el aparato.



Utilizar un cargador que no es el que viene con el celular, puede generar, entre otras cosas, que el aparato deje de funcionar para siempre.



El cable de tu celular es en realidad un transformador de corriente que convierte los voltajes de un circuito en aquellos que necesita tu teléfono, si se conecta el dispositivo con otro cable que no regula la cantidad de energía que brinda, puede suceder que el celular se queme por haber recibido una corriente con alto voltaje.



Otra de las cosas que puede ocurrir es que la carga se produzca de manera mucho más lenta que con el cable original del celular, y esto provoque un daño importante en la batería.



Un cable que no sepa regular los voltios del circuito hará también que las cargas sean más irregulares, por lo que en esas fluctuaciones se puede producir una falla irreparable en la batería.



Finalmente, lo cierto es que l os cables más económicos normalmente ahorran en aislamiento para no tener costos tan elevados, y esto puede fundir el cargador y también el enchufe.



Como pasan cientos de voltios de energía sin control, el fallo en la regulación de la corriente que se envía al celular puede afectar al cargado r y hasta hacer pequeños daños en la instalación eléctrica de la casa.









Cómo detectar que el cargador es de mala calidad



-La batería no carga.

-La carga es aleatoria: a veces muy lenta y otras muy rápida.

-La batería baja de un porcentaje a otro rápidamente.

-El celular está muy cargado y repentinamente se apaga.





Fuente: https://www.bigbangnews.com/tecnologia/Por-que-es-tan-danino-y-peligroso-para-el-aparato-cargar-el-celular-con-cualquier-cable-20180628-0028.htm

